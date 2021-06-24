«Миллиард фотографий в инсту»: Юлия Михалкова рассказала, где надо отдыхать в России

Звезда "Уральских пельменей" призвала беречь природу. Фото: Instagram Юлии Михалковой

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала подписчикам, где можно отдохнуть в России. В качестве альтернативы Крыму и курортам Краснодарского края, юмористка назвала республику Карачаево-Черкессия. Параллельно Юлия напомнила, что отпускники должны беречь природу и проводить свободное время в родной стране.

- Пора наслаждаться свежайшим горным воздухом, вкуснейшими хычинами, полезной минералкой, самым большим в России телескопом и чистыми берегами рек! – написала Юлия Михалкова в своем Instagram.

Красавица уточнила, что самая бурная река республики – Кубань, чистая не потому, что там не сорят, а потому что - убирают.

- С командой всероссийской экологической акции «Вода России» и 500 волонтерами мы накануне провели масштабную уборку на 2,5 километровом участке берега самой бурной в республике реки Кубань! Собрали 10 кубометров мусора. И сделали по этому поводу миллиард фотографий в инсту, - написала бывшая участница шоу «Уральские пельмени».