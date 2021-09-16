Михалкова призналась, что поборола свой главный страх. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова стала первой российской актрисой, которую запустили в океан с катапульты. Красавица прошла испытание на прочность в новом выпуске «Форта Боярда» с Сергеем Буруновым.

Сама Михалкова призналась, что преодолела свою главную фобию.

- Могу сказать, что это одно из самых сильных переживаний за пять лет. Высота — моя главная фобия, которая, как мне казалось, лишает контроля над собой. Один только вид катапульты вызывал панику. Конечно, сначала сердце бешено забилось, ноги стали ватными. Но чем ближе я становилась к катапульте, тем больше во мне появлялось уверенности, - рассказала Юля Михалкова.

Эксклюзивные кадры со съемок актриса опубликовала в своем Instagram.

Известно, что по прибытию во Францию участники шоу прошли многодневный карантин. А лишь потом отправлялись в форт на съемки. Ранее Михалкова рассказала о мечте завести семью и о причинах ухода из «Уральских пельменей».