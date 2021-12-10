Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 10 декабря: ДТП со скорой, пожар на ЖБИ и невидимое оружие соседа

Новости Екатеринбурга: утро 10 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 10 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

Вечером, 9 декабря, в центре Екатеринбурга на Малышева столкнулись иномарка и машина скорой помощи. В ДТП пострадали два человека.

Автомобиль скорой помощи спешил на срочный вызов и ехал по встречной посоле с проблесковыми маячками. В аварии получили травмы два фельдшера скорой помощи: 23-летнюю девушку и ее 30-летнего коллегу увезли в травмпункт.

На ЖБИ в ночь на 10 декабря в девятиэтажке на Сиреневой бульваре произошел серьезный пожар. Из-за ЧП жильцы квартир в одном из подъездов вынуждены были покинуть дом. Всего эвакуировалось десять человек.

Пожарные справились с огнем за полчаса, никто из людей не пострадал. Оказалось, что в одной из квартир на площади пяти метров вспыхнуло домашнее имущество.

В доме по улице начдива Онуфриева в Екатеринбурге житель одной из квартир мешал соседям отдыхать после рабочего дня. Звонок в полицию поступил в 21:05. По словам одного из соседей, неспокойный 51-летний мужчина бегал с оружием по подъезду и обещал взорвать дом.

По факту оказалось, что оружия в руках беспокойного мужчины не было, он закрылся в своей квартире и лег спать. Несмотря на это, стражи порядка установили за подъездом наблюдение.