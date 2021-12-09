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Общество9 декабря 2021 20:10

В Екатеринбурге из-за дебошира, который мешал соседям спать, приехал наряд спецслужб

Один из жильцов рассказал, что мужчина бегает по подъезду с оружием
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Подозреваемый Руслан не отвечает на звонки.

Подозреваемый Руслан не отвечает на звонки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в доме на улице Начдива Онуфриева из-за дебошира, который мешал соседям спать, приехал наряд спецслужб. Как сообщает «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение в дежурную часть поступило 9 декабря в 21:05.

Сосед мужчины сказал полиции, что хулиган бегает по подъезду с оружием и хочет взорвать дом.

- 62-летний гражданин, который сообщил в полицию о нём, проживает с ним на одной лестничной площадке на 8 этаже девятиэтажного дома. Сейчас утверждает сыщикам, что он приукрасил поведение скандалиста, мешавшего отдыхать людям. Оружие в руках сегодня он якобы не видел, это было порядка 25 лет назад, - рассказал Валерий Горелых.

Глава пресс-службы МВД также добавил, что сам 51-летний подозреваемый Руслан не отвечает на звонки, не открывает дверь квартиры и, вероятно, спит. Возле дома нарушителя до завершения разбирательств спецслужбы установили наблюдение. Обстоятельства устанавливаются.