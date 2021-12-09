В Екатеринбурге два врача скорой помощи пострадали в ДТП, спеша на вызов к пациенту

23-летнюю девушку и 30-летнего молодого человека увезли в травмпункт Фото: Борис КУДРЯВОВ

В центре Екатеринбурга в столкновении иномарки и машины скорой помощи пострадали два человека. Известно, что инцидент произошел на улице Малышева в 19:50 по местному времени. Бригада врачей направлялась на срочный вызов к пациенту, медицинский автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками по полосе, предназначенной для встречного движения.

- Водитель автомобиля Ford службы СМП, двигаясь со стороны улицы Московской в сторону 8 Марта, столкнулся с легковушкой Volvo, водитель которой ехал в сторону Радищева со стороны проспекта Ленина, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В результате инцидента пострадали два фельдшера скорой помощи, 23-летнюю девушку и 30-летнего молодого человека увезли в травмпункт, к счастью, обошлось без серьезных травм, у врачей диагностировали только ушибы. За рулем медицинского автомобиля сидел 47-летний мужчина, его водительский стаж составляет 17 лет. Теперь инспекторам ДПС предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.