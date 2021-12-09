На Урале прошла презентация фильма, в котором снялся Дамир Юсупов

Дамир Юсупов в 2019 году посадил неисправный самолет в кукурузном поле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прошла презентация фильма «Герои нашего времени». Картина посвящена уральцам, которые совершили подвиги. В том числе в кино снялся летчик Дамир Юсупов, который посадил неисправный самолет в кукурузном поле и спас жизни пассажиров. Он рассказал свою историю.

- В обсуждении фильма приняли участие наши земляки – Герои Российской Федерации, Герои Труда Российской Федерации, семьи погибших и умерших Героев, а также ветераны, учащиеся и студенты учебных заведений, - говорится в сообщении на официальном информационном портале региона.

Также в фильме «Герои нашего времени» снялся Игорь Родобольский, который попал в Книгу рекордов Вооруженных сил России как самый титулованный офицер. Кроме того, участие в съемках принял Сергей Воронин, который награжден за мужество и героизм при выполнении спецзадания. Он участвовал в антитеррористической операции на Северном Кавказе. Помимо этого, в кино снялся российский офицер, танкист Олег Касков.

Самолет «Уральских авиалиний» под управлением Дамира Юсупова экстренно сел в кукурузном поле 15 августа 2019 года. Авиалайнер летел из Жуковского в Симферополь. В самолете было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Во время полета в двигатели попали птицы. За спасение жизней президент Владимир Путин наградил Юсупова медалью Героя России.

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