Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил отменить ковидные ограничения для бизнеса после введения QR-кодов

К Борису Титову поступило 16 обращений от предпринимателей Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область сегодня, 7 декабря, прилетел Борис Титов, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Он, например известен так называемым «списком Титова» - перечнем российских бизнесменов, скрывшихся заграницей от уголовного преследования и желающих вернуться в Россию и доказать свою невиновность. По нему, например, в Россию вернулся предприниматель Сергей Капчук, больше 10 лет находившийся в странах Евросоюза.

В Свердловской области Борис Титов встретился с представителями бизнеса. Всего к нему поступило 16 обращений от уральских предпринимателей.

- Некоторые из них связаны с уголовным преследованием. Некоторые с вопросами весового контроля на дорогах. С действиями ГИБДД было связано два обращения, - рассказал Борис Титов.

Также многие предприниматели жаловались на то, что из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, стало сложно заниматься бизнесом. Рассказывая об этом, уполномоченный по защите прав предпринимателей затронул и тему законопроекта о QR-кодах. Если Госдума примет его, то с февраля попасть в общественные места, а также воспользоваться железнодорожным или авиатранспортом смогут лишь те, у кого есть QR-код, медотвод или справка об антителах.

- Если вводятся QR-коды по всей стране, тогда надо снять другие требования для бизнеса, например ограничение по загрузке залов (кинотеатров и театров), по времени работы… Зачем если есть QR-коды? – прокомментировал Борис Титов. – К тому же у большинства предприятий, по нашим опросам, больше 70% персонала вакцинировано. Поэтому нужно снять другие ограничения, если есть QR-код.