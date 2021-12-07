Приставал во время игры в снежки: стали известны подробности нападения на 6-летнюю девочку в Екатеринбурге

Суд арестовал подростка до конца января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд отправил в СИЗО на два месяца 15-летнего школьника-инвалида, который надругался над 6-летней девочкой. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, инцидент произошел еще 23 ноября на детской площадке на улице Шартшаской. В тот день мама девочки вместе с подругой пошли гулять, чтобы дети поиграли. В какой-то момент к ним подошли неизвестные мальчик с девочкой.

Позже дети стали играть в снежки.

- После игры мама 6-летней девочки заметила, что дочка находится в подавленном состоянии. Ребенок пояснил, что ей запретили говорить о случившемся. Потом она все же призналась, что она попросила мальчика поправить ей колготки. А он стал приставать к ней и совершил рукой насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник «КП»-Екатеринбург.

Лишь спустя 10 дней мама пострадавшей обратилась в полицию. Вычислить преступника не составило труда – им оказался отстающий в развитии подросток, проживающий в том же районе. На допросе он согласился пройти психиатрическую экспертизу, а также признался, что испытал внезапное половое влечение к девочке.

Возбуждено уголовное дело. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.