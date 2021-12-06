Мальчика воспитывает мать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Екатеринбурга задержали 15-летнего школьника, которого обвиняют в домогательствах к шестилетней девочке. По версии следствия, подросток напал на ребенка днем 3 декабря во дворе дома на улице Шарташской. Испуганная девочка рассказала обо всем маме. Вычислить негодяя не составила труда – подозреваемый жил в соседнем доме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

- У следствия есть основания считать, что у парня проблемы с психикой. Какой-то сумасшедший. Вероятно, невменяемый, - пояснил «КП»-Екатеринбург осведомленный источник. По ходатайству следователя районный суд отправил малолетнего извращенца в СИЗО.

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 января 2022 года, - сообщили в пресс-службе Кировского суда Екатеринбурга.

Напомним, что на прошлой неделе в уральской столице задержали южанина, который хотел за деньги потрогать половые органы несовершеннолетней.