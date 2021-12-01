В Екатеринбурге задержали южанина, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 25-летнего жителя Среднеуральска, который пытался надругаться над 12-летней девочкой. Об этом «КП» рассказал источник в силовых структурах. Накануне школьница встретилась с парнем у ТЦ «Аида». Ранее в переписке он представлялся 16-летним парнем и предлагал деньги за интим.

- При встрече он схватил девочку за ягодицы и стал целовать. Девочка просила отпустить ее, пыталась вырваться. Потом рассказала обо всем матери. С девочкой провели беседу, а потом родители обратились в полицию. Задержанный пояснил, что у него мало опыта «общения» с девушками, и он хотел научиться чему-то новому, - рассказал инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Южанину грозит от 12 до 20 лет заключения.