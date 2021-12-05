Жители Нижнего Тагила восхитились подвигом мужчины, спасавшего девушку во время пожара

Тагильчане, прочитавшие новость о спасателе, восхитились его действиями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Нижнего Тагила восхитились подвигом мужчины, который до приезда спасателей помогал девушке выжить во время пожара на первом этаже многоквартирного дома № 82 по улице Калинина на Вагонке.

Когда в квартире 4 декабря в половине восьмого вечера вспыхнул огонь, девушка не успела выбежать из квартиры в подъезд и оказалась на балконе. Ее заметил местный житель, который подбежал к балкону, вызвал пожарных и удерживал девушку там до прибытия пожарных. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

- Девушка оказалась смелой — она разбила окно и вылезла на зарешеченный балкон. Она сильно рассекла руки. Я помогал ей снегом останавливать кровь и не пускал её обратно в квартиру до приезда пожарных, - рассказывает мужчина, поблагодаривший спасателей МЧС за быструю реакцию и профессиональные действия. Сам герой предпочел не называть своего имени.

Прибывшие на место ЧП спасатели обеспечили девушку кислородом и оперативно освободили ее. С возгоранием они справились за три минуты.

- На площади 15 квадратных метров повреждено имущество в квартире на 1 этаже 5-этажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 10 человек. С помощью спасательных устройств эвакуировано 2 человека, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте работали три единицы техники и 11 человек личного состава. Причины пожара еще предстоит установить. Тагильчане, прочитавшие новость о спасателе, восхитились его действиями.

- Мужчина герой. А те, кто снимал видео – не. Могли просто помочь, а не тупо снимать, - пишет Ирина Иринина.

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