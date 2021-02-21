Лейтенант Максим Крамаренко возвращался на такси с обеда в военную часть. Когда автомобиль проезжал по поселку Горный Щит, 26-летний командир роты связи заметил дым в одном из частных домов.- Остановите, - попросил Максим таксиста. – Похоже, там пожар.Водитель заглушил мотор. Лейтенант выскочил и бросился к горящему дому. На втором этаже, на подоконнике, сидела 14-летняя девочка. Школьница отчаянно жестикулировала и просила о помощи.- Прыгай, - крикнул Максим. – Я поймаю.- Нет, я боюсь, - со слезами на глазах ответила девочка.Парень не стал ждать и бросился в горящий дом. Второй этаж уже полыхал. Первый –заволокло дымом. Сквозь него Максим сумел разглядеть девочку, которая чудом успела спуститься со второго этажа. Кроме того, лейтенант увидел женщину и пенсионерку, которые в панике бегали по комнате. Максим схватил ребенка на руки и вытащил в окно. Кроме того, он разглядел еще одну девушку – она пыталась собрать куртки и что-то кричала про документы.- Оставь. Документы восстанавливаются, - крикнул Максим и чуть ли не волоком вытащил подростка из горящего дома.После этого лейтенант снова забежал в дом. И уже помог выбраться женщине и бабушке.Девочки оказались на улице в одних футболках. Поэтому Максим тут же укутал их в свою куртку.- Та девочка, которая была помладше, сказала, что не чувствует ног. Она босиком стояла на снегу. Я растер ей ноги и отнес в машину, - рассказывает Максим Крамаренко. – Подбежали соседи, они же подогнали машину, чтобы погорельцы могли согреться. Когда я убедился, что им ничего не угрожает, то поспешил уйти. Как говорится «по-английски» (не прощаясь - Прим. Ред.).До военной части Максима довез сосед. Но в суматохе, мужчина забыл записать номер телефона героя. А спустя два часа к лейтенанту зашел старшина:- Ну, где у нас герой нашего времени? Тебя там разыскивают…- Оказалось, что сосед вернулся на КПП и начал меня искать. Всех на уши подняли, - улыбается Максим. - А я, честно говоря, никому ничего и не рассказывал, потому что не считаю свой поступок геройским. Это обычный поступок, который сделал бы любой мужчина на моем месте.Теперь командование войсковой части, где служит Максим, готовит документы для представления героя к награде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВсе началось с печки: на Урале 17-летний парень спас из пожара мать, младших сестер и брата. Дом семьи выгорел дотла (подробнее)