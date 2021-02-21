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Происшествия

На Урале военный спас из пожара семью с двумя детьми

О своем поступке парень скромно промолчал, но благодарные погорельцы разыскали героя
Алиса ЩЕДРИНА