В поселке Сагра Свердловской области 17-летний подросток Павел спас из пожара свою семью. Вечером 19 февраля молодой человек вернулся с прогулки, в это время в доме как обычно топили печь, ничего не предвещало беды.- Я проснулся от запаха дыма, тут же пошел проверить, что случилось, однако все было в порядке, поэтому пошел спать дальше - рассказывает Павел, - примерно через час оказалось, что вся кухня полыхает.Парень не растерялся и тут же бросился спасать своих родственников. Помимо него в доме находились мама и его младшие сестры и брат: 11-летний Лев, 10-летняя Эвелина, 9-летняя Ангелина и 5-летняя Каролина. Он разбил окно, чтобы вывести детей, также он успел отвязать собаку, которая живет во дворе.Как только все вышли на улицу, Павел позвонил пожарным и в скорую. Помощи дожидались в припаркованной около дома машине, чтобы попасть внутрь, пришлось разбивать боковое стекло. Медикам пришлось зашивать глубокие порезы на руках Павла, также он сильно поранил ноги осколками.Когда прибыли спасатели, дом разгорелся сильнее, постройка выгорела дотла, у семьи не осталось никакого имущества. Причину возгорания предстоит выяснить. Сейчас погорельцы временно разместились у старосты поселка. Также родственница семьи бросила клич о помощи в своем Instagram, девушка просит оказать гуманитарную и материальную помощь.