На Урале подросток спас троих детей из горящего дома

Сергея Тетеревкова собираются представить к награде МЧС России Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Красноуфимском округе в селе Чатлык ранним утром, 1 августа на улице Ленина,33 загорелся частный дом. Полыхающее здание заметил идущий мимо 16-летний Сергей Тетеревков. Парень сначала побежал к себе домой и сообщил о возгорании отцу, а затем бросился спасать людей из горящего здания.

Входная дверь была охвачена огнем, и зайти внутрь стало невозможно. Сергею удалось попасть в дом через окно, в помещении было сильное задымление. Подросток увидел трех спящих детей. Он разбудил их, а затем по одному вытащил каждого через окно на улицу. После этого Сергей отвел их подальше от места пожара.

Как только дети из горящего дома оказались в безопасности, Сергей Тетеревков побежал к соседнему зданию, чтобы разбудить соседей и предупредить о возгорании. Когда никто из жителей не отзывался, парень самостоятельно открыл дверь через расщелину, чтобы спасти их.

- Сергей открыл засов двери и зашел внутрь соседнего дома. Осмотрев помещения, он обнаружил, что в комнате спят четверо детей. Сергей разбудил и вывел всех четверых на улицу, где собрал всех детей из двух домов и успокаивал их до прибытия пожарных,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожарные узнали о пожаре в 04:10 утра. Открытый огонь потушили менее, чем за 10 минут. Площадь возгорания по данным МЧС составила 50 квадратных метров. Позже стало известно, что дом загорелся из-за короткого замыкания.

Известно, что Сергей Тетеревков учится в Красноуфимском профессиональном училище №115. После геройского поступка его собираются представить к награде МЧС России.

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