2020-05-20T14:18:03+03:00
Общество

«Залез через окно и начал тушить»: на Урале 15-летний подросток спас из пожара пенсионерку

Ильяс Ахматгалиев увидел столб дыма, идущий из квартиры. Парень бросился проверять, нет ли внутри людей
Юлия СТАЛИНА
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15-летний Ильяс Ахматгалиев (слева) и инспектор ДПС младший лейтенант полиции Андрей Шипицын (справа). Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.15-летний Ильяс Ахматгалиев (слева) и инспектор ДПС младший лейтенант полиции Андрей Шипицын (справа). Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
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Наш герой 15-летний Ильяс Ахматгалиев, подросток из города Ревда в Свердловской области. Недавно школьник спас из пожара 82-летнюю бабушку, которая едва не сгорела. В МЧС хотят наградить отважного парня.

Пожар в многоэтажке на улице Спартака, 6а случился 15 мая: загорелась одна из квартир на первом этаже. В это время во дворе гулял Ильяс, он и увидел густой дым, который валил из открытой форточки. Парень побежал в подъезд и начал стучать в дверь, чтобы предупредить хозяев. За дверью раздался голос пожилой женщины.

- Входная дверь заблокирована, я не могу ее открыть, - ответила бабушка.

Как только Ильяс заметил дым в квартире, сразу бросился на помощь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Как только Ильяс заметил дым в квартире, сразу бросился на помощь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Не долго думая, школьник побежал во двор. Через окно Ильяс залез в квартиру и попал на кухню, где уже во всю бушевало пламя. Горели вещи и мебель, а дым уже заполнил всю комнату. Парень понял, что сам не справится и позвал на помощь прохожих. Как выяснилось позже, ими оказались: инспектор ДПС младший лейтенант полиции Андрей Шипицын и водитель вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Дмитрий Павлов.

- До прибытия пожарных Дмитрий Павлов и Ильяс подручными средствами предприняли попытку ликвидировать возгорание, а Андрей Шипицын приступил к поиску пожилой женщины, которая по информации юноши находилась в задымленной квартире. Женщина была обнаружена в одной из комнат. После этого мужчины ухватив женщину под руки, довели ее до окна в кухне, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Вывести бабушку на воздух уже помогли пожарные, которые к этому времени подъехали к дому. По приставной лестнице хозяйку квартиры вытащили из горящего жилища. С пожаром спасатели справились за считанные минуты.

В пресс-службе регионального МЧС говорят, что всех участников спасательной операции, в том числе и 15-летнего Ильяса Ахматгалиева, вскоре должны наградить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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