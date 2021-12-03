В регионе снизилось количество выявленных за сутки случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сокращается прирост заболевших коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

- Благодаря вакцинации и введенным ограничениям последовательно сокращается прирост заболевших COVID-19. 2 декабря в регионе впервые с 29 октября зарегистрировано менее 700 пациентов с новой коронавирусной инфекцией - 698 человек, - отмечают в оперштабе.

Среди свердловчан, госпитализированных с коронавирусом в больницу, также фиксируют позитивную динамику. Так, на 23,3% сократилось количество пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, по сравнению с прошлым месяцем. Сократилось также количество пациентов в реанимационно-анестезиологических отделениях на 25% и пациентов на ИВЛ - на 26,5%.

Сейчас в Свердловской области коллективный иммунитет составляет больше 46,4%. Вакцинацию завершили больше 1,6 миллиона жителей региона. В оперштабе отмечают, что планируется достигнуть довести коллективный иммунитет до 80%.

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