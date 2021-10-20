Как пандемия коронавируса на Среднем Урале дошла до 600 заражений в сутки

В Свердловской области было уже три подъема и два спада заболеваемости. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России объявили нерабочую неделю. Она продлится с 30 октября по 7 ноября. Причиной тому – ухудшение ситуации с коронавирусом. Например, в докладе, который вице-премьер Татьяна Голикова сделала президенту Владимиру Путину, Свердловская область оказалась в числе регионов, где сложилась наихудшая ситуация со смертностью и госпитализациями в тяжелой форме. В связи с этим, мы решили вспомнить, как пандемия развивалась на Среднем Урале и почему, несмотря на резкие спады заболеваемости, привела к тому, что мы имеем сейчас по 600 новых заболевших в сутки.

КАК ПАНДЕМИЯ ПРИШЛА НА УРАЛ

Если смотреть на кривую развития коронавируса в Свердловской области, то можно заметить, что с начала пандемии у нас было три сильных подъема заболеваемости и два спада.

Первый подъем приходится на начало пандемии. 17 марта 2020 года заболевание подтвердилось у женщины, вернувшейся с отдыха в Италии. Об этом тогда объявлял губернатор Свердловской области. После этого, примерно до середины апреля каждый день фиксировалось по несколько единичных случаев заболевания. Самое большее – 15 случаев было зафиксировано 19 апреля.

Так, по данным Яндекса, выглядит график развития пандемии в Свердловской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

А затем вдруг наступило 21 апреля, и кривая резко поползла вверх. Было зафиксировано 84 новых случая COVID-19. Всплеск тогда произошел в Центральной городской клинической больнице Екатеринбурга. Андрей Цветков, который в то время был региональным министром здравоохранения, возложил вину за случившееся на самих медиков, которые якобы нарушали санитарно-эпидемиологические требования во время работы.

После этого уже весь май выявлялось все больше новых случаев. В тот момент всем стало понятно, что болеют уже не только те, кто прилетел из других стран и привез заразу с собой – вирус на Урале стал передаваться от человека человеку.

ПОДЪЕМЫ И СПАДЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Следующая большая вспышка произошла 1 мая 2020 – аж 232 новых случая, притом, что за сутки до того было зафиксировано только 74 новых случая. Из-за резкого роста заболеваемости главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский призвал жителей не устраивать на «майские» шашлыков большими компаниями.

Буквально на следующий день кривая вновь пошла вниз – был выявлен 81 новый случай. А через несколько дней опять всплеск – 211 человек 12 мая. И так продолжалось до середины первого лета. Кривая заболеваемости то прыгала вверх, то резко устремлялась вниз. Максимальное число новых заболевших в первое коронавирусное лето на Среднем Урале было зафиксировано 3 июня – тогда зарегистрировали 357 новых случаев.

На Среднем Урале 20 октября 2021 года впервые зафиксировали больше 600 новых случаев заражения за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После 16 июля кривая медленно поползла вниз. Уже не было резких скачков. Так продолжалось до 9 сентября, когда выявили всего 115 случаев, что вселяло робкую надежду на скорую победу над коронавирусом. А затем заболеваемость снова стала расти. Уже без скачков. На протяжении октября, ноября, декабря постепенно понемногу количество новых случаев каждый день увеличивалось, пока к 24 декабря не достигло рекордной для того времени отметки в 418 случаев.

Высокая заболеваемость продержалась до конца января, после чего кривая снова пошла вниз. С начала марта до прошлого лета заболеваемость была даже ниже, чем во время первого спада в конце лета 2020 года. 25 мая, например, был всего 91 новый случай. Низкую заболеваемость связывали с началом вакцинации. Но уже с середины июня заболеваемость вновь стала резко увеличиваться, что связывали уже с распространением индийского штамма коронавируса – вариантом дельта. За короткий срок – с 1 июня по 17 июля, количество новых ежедневных случаев подскочило с 96 до 492. С тех пор кривая больше не падала. Наоборот, заболеваемость растет. Сегодня, 20 октября, впервые за всю пандемию на Среднем Урале зафиксировали больше 600 случаев COVID-19.

ПОМОЖЕТ ЛИ НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Причиной, почему первая волна на графике так отличается от второй и третьей кроется в том, как проходило заражение людей в самом начале пандемии и тем, как оно проходит сейчас.

- Во время первой волны население было на 100% восприимчиво к вирусу и распространение коронавируса происходило преимущественно вспышками, - объясняет Александр Соловьев, эксперт лабораторной диагностики. – В тот момент, когда инфицировался один человек, он часто выступал в роли суперспреда, распространяя вирус внутри коллектива. Поэтому достаточно часто встречались скачки по заболеваемости.

Впоследствии ситуация изменилась. Вирус распространился по всем возрастным группам, из-за этого на графике показатели по заболеваемости стали более ровными и заметить вспышки на них просто стало сложнее. А вот, почему за прошедшие полтора года в Свердловской области произошло два спада по заболеваемости, специалистам пока ответить сложно.

По смертности от COVID-19 Свердловская область вошла в числе регионов, где сложилась наиболее критическая ситуация. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Уже в августе прошлого года у нас стали снижать антиковидные меры. Казалось бы, на этом фоне должно было произойти ухудшение ситуации, а она в тот момент, напротив, стабилизировалась и улучшилась, - отмечает Александр Соловьев. – В начале этого года были вообще отменены все основные ограничительные меры. И на этом фоне мы увидели улучшение ситуации.

По одной из версий, заболеваемость уменьшалась потому, что та разновидность коронавируса, которая господствовала в один момент, вскоре исчерпывала свой потенциал – заразила всех, кого могла.

- Каждая волна, каждое ухудшение тесно связано с изменениями свойств вируса, которое усиливает его заразность, - говорит Александр Соловьев. – В прошлом году сначала распространялся уханьский вирус, основной. Осенью прошлого года в мире начали подвиды альфа и бета распространяться. В начале лета стала распространяться дельта. Сейчас есть основание полагать, что начинают распространяться субтипы дельты.

Введение нерабочих дней могло бы изменить ситуацию, считают эксперты. Но для этого сами люди должны ответственно отнестись к нерабочим дням.

- Вся логика введения антиковидных мер – разобщить цепочки распространения вируса, - объясняет Соловьев. - Сама по себе неделя нерабочая эффективна как мера, но ее эффективность будет зависеть от поведения людей в этот момент. Если люди воспримут неделю, как отпуск, начнут ходить в гости, посещать концерты, то это приведет к ухудшению ситуации. Нужно понимать, что сама неделя нерабочая должна сопровождаться максимальной самоизоляцией. Тогда это поможет.

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