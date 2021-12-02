В Екатеринбурге идет подготовка к реконструкции гостиницы «Исеть»

Предполагаемым покупателем будет холдинг «Деловой дом на Архиерейской». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вновь идет подготовка к реконструкции гостиницы «Исеть». Предполагаемым покупателем будет холдинг «Деловой дом на Архиерейской», сообщает «КП-Екатеринбург» пресс-служба компании.

- Холдинг «Деловой Дом на Архиерейской» в данный момент находится в рабочем диалоге с органами власти по вопросам реконструкции объектов культурного наследия, расположенных в городе Екатеринбург, - рассказали в пресс-службе «Деловой дом на Архиерейской».

Напомним, что в январе 2021 года корпорация «Маяк» заявилась на реконструкцию гостиницы «Исеть». Предполагалось, что в этот проект будет вложено порядка 400 миллионов рублей. Планировалось, что объект культурного наследия отреставрируют и будут использовать еще 49 лет.

По словам вице-президента «Маяка» Олега Мошкарева помещения, которые расположены на первом этаже здания, обременены правами долгосрочной аренды, их занимают местные рестораны, а оснований для расторжения договора аренды нет.