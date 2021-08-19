Корпорация «Маяк» в Екатеринбурге не будет заниматься реконструкцией гостиницы «Исеть»

Планировалось, что объект культурного наследия отреставрируют и будут использовать еще 49 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге корпорация «Маяк» не будет заниматься реконструкцией гостиницы «Исеть», ранее предполагалось, что в этот проект будет вложена порядка 400 миллионов рублей. Планировалось, что объект культурного наследия отреставрируют и будут использовать еще 49 лет. Об этом пишет издание «Коммерсант».

- Совместное использование помещений нами не рассматривается, поскольку здесь меняется финансовая модель и увеличиваются сроки окупаемости затрат на реконструкцию. Понимая всю ответственность и знаковость объекта, мы сочли необходимым прекратить переговоры, - рассказал вице-президент «Маяка» Олег Мошкарев.

По его словам, помещения, которые расположены на первом этаже здания, обременены правами долгосрочной аренды, их занимают местные рестораны, а оснований для расторжения договора аренды нет.