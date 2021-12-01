В Екатеринбурге на трех автобусных маршрутах переименуют конечную остановку

Специалисты ЕМУП «Гортранс» объяснили, что речь идет об общественном транспорте, который курсирует по номерам №96, 96б, 99 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сразу на трех автобусных маршрутах переименуют конечную остановку, нововведение будет действовать со 2 декабря. Специалисты ЕМУП «Гортранс» объяснили, что речь идет об общественном транспорте, который курсирует по номерам №96, 96б, 99.

- На маршрутах №96 «УЗТМ - Центр Культуры» , 96б «УЗТМ - Ст.Березит», 99 «УЗТМ - Окружное кладбище» конечный остановочный пункт «УЗТМ» переименовывается в «Площадь 1 Пятилетки», - сообщает пресс-служба «Гортранса».

Ранее стало известно, что у этих же маршрутов появилась новая остановка. С 13 ноября общественный транспорт подъезжает к торгово-развлекательному центру Veer Mall, который открылся летом этого года на проспекте Космонавтов.

Кстати, также в Екатеринбурге изменится схема движения 46 автобуса. Автобус будет следовать по маршруту от Вильгельма де Геннина до Пехотинцев. Остановка на улице Хохрякова отменяется.