В Екатеринбурге для трех автобусных маршрутов введут новую остановку на Эльмаше

Общественный транспорт будет подъезжать к торгово-развлекательному центру Veer Mall Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сразу на трех маршрутах автобусов введут еще одну остановку на Эльмаше. Нововведение анонсировали специалисты ЕМУП «Гортранс», общественный транспорт будет подъезжать к торгово-развлекательному центру Veer Mall, который открылся летом этого года на проспекте Космонавтов.

- Остановка вводится на маршрутах №96, 96б, 99. Они начнут курсировать по городу уже с 13 ноября, на маршрутах № 96 «УЗТМ — Центр культуры», № 96б «УЗТМ — станция Березит», № 99 «УЗТМ — Окружное кладбище» вводится пункт Veer Mall, - сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге перекроют проезд по улице Артинской. Об этом предупредили в администрации города. Проехать нельзя будет по участку дороги в районе дома № 6Б. Здесь будут строить сети водоснабжения и водоотведения.

- Специалисты обращаются к горожанам с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в пресс-службе мэрии.