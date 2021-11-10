Проезд будет перекрыт с 1 по 24 декабря 2021 года. Фото: сайт администрации Екатеринбурга
В Екатеринбурге перекроют проезд по улице Артинской. Об этом предупредили в администрации города. Проехать нельзя будет по участку дороги в районе дома № 6Б. Здесь будут строить сети водоснабжения и водоотведения.
- Специалисты обращаются к горожанам с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в пресс-службе мэрии.
Проезд будет перекрыт с 1 по 24 декабря 2021 года. Работы будет проводить МУП «Водоканал». После окончания работ они обещают восстановить элементы благоустройства.
В администрации города напомнили, что для удобства автомобилистов и всех горожан сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте на официальном сайте города.
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