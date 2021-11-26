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Общество26 ноября 2021 12:19

В Екатеринбурге изменится схема движения 46 автобуса

Автобус поедет по новому маршруту 27 ноября
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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По новому маршруту автобус поедет уже 27 ноября 2021 года.

По новому маршруту автобус поедет уже 27 ноября 2021 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге изменится схема движения 46 автобуса. Об этом сообщает администрация города.

Автобус будет следовать по маршруту от Вильгельма де Геннина до Пехотинцев. Остановка на улице Хохрякова отменяется. Вводятся новые остановки: «Метро Площадь 1905 года» «Горный университет», «Юмашева» и «Площадь 1905 года» в направлении к остановке «Пехотинцев».

По новому маршруту автобус поедет уже 27 ноября 2021 года. Власти надеются, что изменение схемы движения повысит качество транспортного обслуживания пассажиров.

Напомним, что в Екатеринбурге временно изменится схема движения автобусов 042 и 44. Об этом предупредили в администрации города. По другому маршруту автобусы поедут из-за строительства тепловых сетей.