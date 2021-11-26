По новому маршруту автобус поедет уже 27 ноября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге изменится схема движения 46 автобуса. Об этом сообщает администрация города.

Автобус будет следовать по маршруту от Вильгельма де Геннина до Пехотинцев. Остановка на улице Хохрякова отменяется. Вводятся новые остановки: «Метро Площадь 1905 года» «Горный университет», «Юмашева» и «Площадь 1905 года» в направлении к остановке «Пехотинцев».

По новому маршруту автобус поедет уже 27 ноября 2021 года. Власти надеются, что изменение схемы движения повысит качество транспортного обслуживания пассажиров.

Напомним, что в Екатеринбурге временно изменится схема движения автобусов 042 и 44. Об этом предупредили в администрации города. По другому маршруту автобусы поедут из-за строительства тепловых сетей.