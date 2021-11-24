В Екатеринбурге временно изменится схема движения автобусов 042 и 44

Схему движения автобусов пришлось поменять на время из-за строительства тепловых сетей на улице Саввы Белых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 25 ноября по 16 декабря автобусы 042 и 44 будут ездить по измененному маршруту. Об этом предупредили в администрации города. Схему движения пришлось поменять на время из-за строительства тепловых сетей на улице Саввы Белых, от улицы Луганской до переулка Алма-Атинского.

Маршрут № 44 будет двигаться по направлению: Академика Шварца – Белинского – Щорса – Луганская – Кольцовский тракт – Сибирский тракт – Эстонская – Латвийская – Прибалтийская – Белоярская – Прибалтийская – Латвийская.

Временно отменяются остановка «Шварца» (на улице Белинского) в направлении улицы Саввы Белых, а также остановка «Саввы Белых» в направлении улицы Академика Шварца. При этом будет введена остановка «Самолетная» в направлении Объездной автодороги.

Автобус № 042 будет ездить по маршруту: Славянская – Дагестанская – Инженерная – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Самолётная – Южный проезд – Походная – Елизаветинское шоссе – Новинская – Титова – 8 Марта – Академика Шварца – Самоцветный бульвар – Родонитовая – Крестинского – Академика Шварца – Белинского – Щорса – Объездная автодорога – переулок Базовый.

На время строительных работ будет отменена остановка «Шварца» в направлении улицы Саввы Белых к остановке «ТЦ Леруа Мерлен (переулок Базовый)». Вместо нее автобус будет останавливаться на остановках «Шварца» в направлении улицы Самолетной и «Самолетная» в направлении Объездной автодороги.

Напомним, ранее мы писали, что два популярных маршрута автобусов – 25 и 27 также изменят схему движения. Теперь им придется заезжать на участок дублера улицы Металлургов.