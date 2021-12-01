Уралец Максим Емельянов вышел с плакатом к зданию Генпрокуратуры. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге прошел одиночный пикет против незаконно работающего крематория на улице Трикотажников в Сухоложском районе Нижнего Тагила. Уралец Максим Емельянов вышел с плакатом к зданию Генпрокуратуры и Свердловской областной прокуратуры.

Местные жители расклеивают листовки с призывом выступить против работы крематория, они также жалуются на черный дым, который каждый день идет из трубы здания.

Напомним, что прокуратура уже взяла на проверку работу крематория. Когда ведомство приехало на место представителя организации не было, и визит пришлось перенести на другой день. Проверка продолжается, в тоже время, крематорий продолжает работу.

Для выяснения обстоятельств прокуратура вызвала к себе директора незаконно работающего предприятия, направив соответствующее извещение юридическому лицу.