С августа 2019 года Васильев находится под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 декабря Седьмой кассационный суд рассмотрит дело о смертельной аварии на Малышева. В августе 2019 года Владимир Васильев устроил смертельный заезд по центру Екатеринбурга. В ту ночь он вместе с друзьями кутил в квартире приятеля детства Глеба Березкина. Под утро художник и хозяин квартиры решили съездить за новой порцией спиртного, сели в машину знакомого Никиты Фомина и уехали на другой конец города.

На перекрестке с улицей Московской Васильев протаранил четыре автомобиля. В результате столкновения скончался таксист на черной «десятке» Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Из-за общественного резонанса суд арестовал лихача на период следствия.

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Васильеву 9 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Но Свердловский областной суд приговор отменил из-за нарушения принципа гласности (часть процесса была закрыта для СМИ). В случае если кассационный суд отменит решение областного суда - приговор вступит в законную силу.