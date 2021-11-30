Комитет по соцполитике свердловского Заксо одобрил законопроект по QR-кодам

На Урале система QR-кодов заработала с 30 октября 2021 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Комитет по социальной политике рекомендовал Законодательному собранию Свердловской области поддержать федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. Об этом «КП Екатеринбург» рассказали в Заксо.
- О транспорте речи не шло, этот законопроект вообще не рассматривали сегодня, - уточнили там.
Проект федерального закона поступил в свердловское Заксобрание на прошлой неделе. Сейчас документ рассматривают и обсуждают разные регионы страны.
На Урале система QR-кодов заработала с 30 октября 2021 года. Теперь попасть в салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры, кафе, рестораны, химчистки и другие места скопления людей можно только по идентификаторам. Код подтверждает, что у человека есть прививка от коронавиурса или он им переболел.
В Екатеринбурге 28 ноября возле КРК «Уралец» прошел пикет против QR-кодов. На него собрались больше 200 человек. Также акция протеста прошла 30 ноября. В этот день около 20 противников QR-кодов и журналисты пришли к зданию Заксобрания.
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