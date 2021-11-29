На месте аэровокзала должны построить ТЦ «Золотой», автовокзал и транспортно-пересадочный узел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Блогер Илья Варламов раскритиковал свердловские власти за снос аэровокзала «Уктус». Больше всего его возмутило, что старинное здание уничтожили ради строительства торгового центра. Также он напомнил, что аэровокзал пытались спасти активисты, но в итоге их попытки ничем не закончились.

- Градозащитники пытались спасти аэровокзал, но все тщетно. В конце прошлого года власти Свердловской области заявили, что никаких объектов культурного наследия на территории аэропотра Уктус нет, значит можно смело все сносить, - рассказал Илья Варламов. - На здании уктусского аэровокзала была мемориальная доска: «Никто не забыт, ничто не забыто». Но как мы видим, это не совсем так.

Напомним, аэровокзал «Уктус» снесли в пятницу, 26 ноября. На его месте должны построить ТЦ «Золотой», автовокзал и транспортно-пересадочный узел. Накануне в городе появился стихийный мемориал в память о снесенном здании. Фото, цветы и свечи приенсли к «Главному проспекту», где выставлен макет аэровокзала.

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