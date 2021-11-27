В Нижнетагильской колонии пошили 50 тысяч медицинских костюмов

Заключенные исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле сшили 50 тысяч защитных костюмов для врачей-инфекционистов Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле заключенные сшили 50 тысяч защитных костюмов для врачей-инфекционистов. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- Трудоустройство и новые заказы позволяют осужденным получать официальный трудовой стаж и зарплату, пенсионные отчисления, а также выплачивать иски и штрафы, платить алименты, - говорится в сообщении.

Халаты сшили за 10 месяцев. Их изготовили заключенные на швейном участке №2. В общем на пошив халатов для медиков потратили больше 1,5 миллиона рублей.

Заказ на пошивку халатов для медицинских работников сделала компания ООО «ПП Уралшвей». Благодаря ему около 67 осужденных обеспечены работой.

Ранее в октябре 2021 года в Нижнем Тагиле заключенные женщины в исправительной колонии №6 сшили 105 тысяч жилетов и 50 тысяч сумок для тех, кто проводил перепись населения. В ГУФСИН отмечают, что швеи хорошо справились с этой задачей.

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