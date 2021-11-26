В технопарке Свердловской детской железной дороги «Кванториум» откроют шахматный класс для учеников

Фото: предоставил «Кванториум» ДЖД

Новое направление обучения в технопарке «Кванториум» Свердловской детской железной дороги откроют для учеников уже завтра, 27 ноября в 18:00. В новом классе, дети, принятые на учебу в технопарк, будут учиться игре по программе под названием «Квантошахматы».

- В настоящий момент, обучаться игре в шахматы будет группа из двадцати подростков, ранее зачисленных в «Кванториум». На церемонии открытия, которое состоится завтра, выступит исполнительный директор Федерации шахмат Екатеринбурга, кандидат в мастера спорта Алексей Федотов, - начальник детского технопарка «Кванториум» Марина Сивкова.

Юные кванторианцы будут проходить обучение игре бесплатно. Преподавать тонкости игры в шахматы и помогать развивать логику будет Екатерина Рассохина. Она является мастером Международной шахматной федерации. Екатерина имеет большой, восемнадцатилетний спортивный опыт. Работала как с шахматистами начального уровня, разрядниками, а также с кандидатами в мастера спорта.

Технопарк «Кванториум» Свердловской детской железной дороги готовит воспитанников в возрасте с 11 до 17 лет по технологичным направлениям. Среди них есть такие, как медиа, ПромРобо (промышленные роботы), промышленный дизайн, VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность), IT-квантум,Data-квантум, хайтек, и энерджи (энергетика).

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