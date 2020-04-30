На площадке технопарка «Кванториум» ДЖД волонтеры начали изготавливать средства индивидуальной защиты для медработников

30 Апр 2020 2020-04-30T17:35:27+03:00

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На площадке технопарка «Кванториум» Свердловской детской железной дороги (ДЖД) волонтеры и преподаватели организовали сборку пластиковых щитков (экранов) для защиты лица. Инновационный центр предоставил свои помещения и оборудование в помощь добровольческому движению «Мейкеры vs COVID», которое наладило изготовление средств индивидуальной защиты , в период пандемии.

За две недели работы волонтеры, среди которых, в том числе, педагоги «Кванториума», изготовили порядка 600 щитков. Первая партия была доставлена в Городскую клиническую больницу №40 Екатеринбурга. Готовую продукцию также получили работники Детской городской больницы №9, Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, медицинские учреждения в Ирбите и Североуральске. Готовятся к отправке средства индивидуальной защиты для больниц Богдановича, Камышлова, Верхней Салды и других городов области.

Фото: СвДЖД

Конструкция щитков (экранов) состоит из двух элементов: ободка для крепления на голову, напечатанного на 3D-принтере, и собственно защитного экрана. Его вырезают из листов пластика на лазерных станках детского технопарка. Сборка производится в большом холле центра.

Ресурсы «Кванториума» позволяют расширить ассортимент, потому в планах – освоить изготовление на площадке технопарка заколок для медицинских масок и другой продукции, необходимой для обеспечения безопасности медицинских работников.

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На площадке технопарка Кванториум СвДЖД волонтеры изготавливают СИЗ для медработников.Видео: СвДЖД

Напомним, занятия на Свердловской детской железной дороге и в технопарке «Кванториум», организованном на ее базе, с 18 марта проводятся дистанционно (детей в помещениях центра нет). Для взаимодействия между преподавателями и воспитанниками используются онлайн-платформы, приложения-мессенджеры, группы в социальных сетях и другие сервисы.

Технопарк «Кванториум» – инновационная площадка для интеллектуального развития и досуга детей и подростков. Около 400 воспитанников в возрасте от 11 до 17 лет проходят обучение по таким направлениям (квантумам), как промышленный дизайн, VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность), IT-квантум, хайтек, ПромРобо (промышленные роботы) и энерджи (энергетика).