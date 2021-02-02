В Екатеринбурге в парке Маяковского построят депо для детской веерной железной дороги

Внутри расположится музей узкоколейных железных дорог, кванториум и обучающий центр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В гордуме Екатеринбурга обсудили вопрос строительства детской веерной железной дороги в ЦПКиО имени Маяковского. Сегодня депутатам представили эскиз будущего депо. По словам начальника департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Андрея Молокова, сегодня уже понятно, кто профинансирует строительство. На масштабный проект выделит деньги Свердловская железная дорога. Также решен вопрос с землей, где расположится будущий объект.

Внутри здания будет музей узкоколейных железных дорог, кванториум и обучающий центр.

- Сейчас проговариваются именно организация связи между этим объектом и территорией парка. Трасса железной дороги отделяет пространство парка от объекта. Нужно предусмотреть хорошую, безопасную связь, чтобы посетители смогли безопасно преодолевать ЖД дорогу и попадать в музей, - рассказал Андрей Молоков.

Общая площадь здания составит 6 600 квадратных метров.