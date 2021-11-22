Зимняя сессия в УрФУ пройдет в очном формате

Зимняя сессия в Уральском федеральном университете пройдет в очном формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимняя сессия в Уральском федеральном университете пройдет в очном формате. Об этом сообщила дирекция по образовательной деятельности УрФУ.

- Сессия по итогам текущего семестра планируется в очном формате со строгим соблюдением санитарных норм, если этому не воспрепятствует резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, - рассказали в университете.

Напомним, что в Уральском федеральном университете заболело коронавирусом 22 человека, среди них 18 студентов. Ранее УрФУ начал требовать у студентов QR-коды. Сообщение с просьбой загрузить идентификаторы в личный кабинет пришло на почту учащимся 15 ноября. Предоставить коды нужно до 20 ноября включительно. Помимо этого, с 15 ноября вуз перешел на дистанционное обучение.