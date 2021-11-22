В УрФУ 22 человека заразились коронавирусом

В вузовской медсанчасти первым компонентом привили 2 715 студентов и 8 433 сотрудника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете коронавирусом заболели 22 человека. Из них 18 – студенты, а четыре – сотрудники, сообщает telegram-канал вуза.

- В вузовской медсанчасти вакцинированы «Спутником V» с начала кампании первым компонентом — 2 715 студентов и 8 433 сотрудника, - говорится в сообщении.

Второй компонент поставили 1 124 студента и 5 580 сотрудников. При этом «Спутником Лайт» вакцинировались 1 357 студентов и 2 133 сотрудника. Еще 660 человек прошли ревакцинацию.

Ранее УрФУ начал требовать у студентов QR-коды. Сообщение с просьбой загрузить идентификаторы в личный кабинет пришло на почту учащимся 15 ноября. Предоставить коды нужно до 20 ноября включительно. Помимо этого, с 15 ноября вуз перешел на дистанционное обучение.