УрФУ начал требовать у студентов QR-коды

Письма с требованиями пришли студентам на почту 15 ноября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уральский федеральный университет начал требовать у студентов. Об этом «КП Екатеринбург» один из учащихся.
- В сообщении сказано, что мы должны в целях организации безопасной среды для получения образования загрузить файл с QR-кодом или сертификат о перенесенном в течение последнего полгода заболевания, - рассказал студент.
Фото: читатель «КП Екатеринбург»
Учащимся нужно загрузить идентификаторы в личный кабинет до 20 ноября включительно. Такие письма на почту пришли 15 ноября.
Фото: читатель «КП Екатеринбург»
«КП Екатеринбург» направила запрос в вуз, чтобы узнать причины и подробности сложившейся ситуации.
Ранее стало известно, что УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина переходит на дистанционное обучение с 15 ноября. Преподаватель вуза Дмитрий Трынов, ссылаясь на ректора Виктора Кокшарова заявил, что непривитых преподавателей университета не будут отстранять от работы. Также ректор заявил, что в университете привиты от коронавируса 82% работников из числа профессорско-преподавательского состава вакцинированы.
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