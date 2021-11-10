Непривитых сотрудников УрФУ не будут отстранять от работы до конца года

Университет готовится к переходу на дистант Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудников Уральского Федерального университета, которые не стали прививаться от коронавируса, не будут отстранять от работы до конца года. При этом всех работников перевели на удаленку с 15 ноября. Об этом рассказал преподаватель вуза Дмитрий Трынов, ссылаясь на ректора, который провел конференцию трудового коллектива.

- Глава ВУЗа также сообщил, что 82 % работников из числа профессорско-преподавательского состава вакцинированы, - сообщает пресс-служба УрФУ.

Ранее стало известно, что УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина переходит на дистанционное обучение. Университет готовится к переходу на дистант. Удаленка продлится с 15 ноября до конца года.