Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 16:24

Непривитых сотрудников УрФУ не будут отстранять от работы до конца года

ВУЗ перешел на дистанционное обучение с 15 ноября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Университет готовится к переходу на дистант

Университет готовится к переходу на дистант

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудников Уральского Федерального университета, которые не стали прививаться от коронавируса, не будут отстранять от работы до конца года. При этом всех работников перевели на удаленку с 15 ноября. Об этом рассказал преподаватель вуза Дмитрий Трынов, ссылаясь на ректора, который провел конференцию трудового коллектива.

- Глава ВУЗа также сообщил, что 82 % работников из числа профессорско-преподавательского состава вакцинированы, - сообщает пресс-служба УрФУ.

Ранее стало известно, что УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина переходит на дистанционное обучение. Университет готовится к переходу на дистант. Удаленка продлится с 15 ноября до конца года.