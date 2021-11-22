На Урале завели уголовное дело на виновника смертельного ДТП, который скрывался от полиции

Водитель отечественной легковушки погиб, а мужчина за рулем Geely не пострадал. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области завели уголовное дело на 60-летнего водителя Geely Emgrand, который выехал на встречную полосу и протаранил ехавшую навстречу «десятку». Об этом «КП Екатеринбург» сообщил источник в силовых структурах.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ в отношении Кахиани, - рассказал он.

Статья подразумевает нарушение правил дорожного движения, которое привело по неосторожности к смерти человека. Водителю Geely грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Также его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Авария, о которой идет речь, произошла ранним утром 21 ноября 2021 года под Кушвой. За рулем отечественной легковушки был 29-летний житель Качканара. Он скончался на месте ДТП. Также с ним в машине были молодой человек 19 лет и две девушки 17 и 18 лет. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

При этом водитель Geely не пострадал. Предполагаемый виновник ДТП получил права четыре года назад. За это время он пять раз получал штрафы за езду без ремня безопасности. Погибший водитель привлекался к ответственности за пьяную езду без прав.

По данным «КП Екатеринбург», инспекторы ДПС потребовали остановиться водителя Geely. Однако он проехал мимо них и попытался скрыться. Мужчина был пьян. Также признаки опьянения были и у погибшего водителя.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка