Ройзман продает картины свердловского художника, чтобы помочь умирающим мальчикам

Это полотно уйдет за четверть миллиона рублей. Фото: Facebook Евгения Ройзмана

Общественник Евгений Ройзман продает картины свердловского художника, чтобы помочь умирающим детям. Об этом бывший глава Екатеринбурга написал на своей странице в Instagram.

- Принес свои работы «Ночь Музыки» и «Ночь в музее» Алексей Рыжков, выставили по 250 тысяч рублей. Цены устанавливал я, решил, что эти картины стоят своих денег, - рассказал «КП-Екатеринбург» Евгений Ройзман.

За свои работы художник ничего не попросил взамен. Экс-глава города хочет, чтобы картины остались в Екатеринбурге, поэтому делает акцент на свердловских покупателей.

Это тоже. Фото: Facebook Евгения Ройзмана

По словам Ройзмана следующие на очереди творения уральского скульптора Николая Предеина, который знаменит своей доской Мандельштаму. Напомним, что 1 ноября общественному деятелю понадобился час, чтобы продать картину за миллион рублей местному предпринимателю.

- На данный момент Фонд Ройзмана смог собрать мальчикам 62 миллионов рублей. Не было каких-то крупных вложений, с миру по нитке, как говорится. Кто-то перечислял даже путинские деньги. Это общий народный сбор, - добавил Евгений Ройзман.

Известно, что сейчас «Фонд Ройзмана» ведет сбор средств для двух мальчиков, которые болеют СМА. Марку Угрехелидзе три года, а Косте Каткову два годика. Обоим малышам нужен самый дорогой в мире препарат «Золгенсма».