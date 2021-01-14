В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале состоялось торжественное открытие мемориальной плиты в честь дня рождения известного поэта Осипа Мандельштама. Такое решение обусловлено тем, что в 1934 году поэт вместе со своей женой провел на вокзале Свердловска один день, отправляясь в ссылку в Чердынь.- Автором памятной доски стал Николай Предеин. Его творение можно увидеть на втором этаже вокзала со стороны центрального входа, - сообщает пресс-служба НПО «Уральский мемориал».Осип Мандельштам известен как прозаик, поэт и переводчик. Многие знают его как автора антисталинской эпиграммы «Мы живем, под собой не чуя страны».