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Общество11 ноября 2021 15:20

Еще в четырех муниципалитетах Среднего Урала ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Особые условия начали действовать еще 9 ноября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Постановление об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков

Постановление об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на территории еще четырех муниципалитетов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии африканской чумы у свиней. Особые условия введены в Белоярском ГО, Березовском ГО, Сысертском ГО и ЗАТО Свободный. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков.

- Режим ЧС будет действовать с 9 ноября. Распоряжение необходимо опубликовать на интернет-портале правовой информации, - говорится в распоряжении, подписанном Алексеем Шмыковым.

Впервые режим ЧС из-за вспышки африканской чумы под Камышловом ввели в начале октября. Постановление об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. Известно, что этот указ касается органов управления сил свердловской областной подсистемы. А в Камышловском районе, где ранее установили санитарную зону из-за трех случаев африканской чумы свиней (АЧС), в лесу нашли свалку из 37 трупов свиней, умерших от этой же вирусной болезни.