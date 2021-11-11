Еще в четырех муниципалитетах Среднего Урала ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Постановление об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на территории еще четырех муниципалитетов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии африканской чумы у свиней. Особые условия введены в Белоярском ГО, Березовском ГО, Сысертском ГО и ЗАТО Свободный. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков.

- Режим ЧС будет действовать с 9 ноября. Распоряжение необходимо опубликовать на интернет-портале правовой информации, - говорится в распоряжении, подписанном Алексеем Шмыковым.

Впервые режим ЧС из-за вспышки африканской чумы под Камышловом ввели в начале октября. Постановление об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. Известно, что этот указ касается органов управления сил свердловской областной подсистемы. А в Камышловском районе, где ранее установили санитарную зону из-за трех случаев африканской чумы свиней (АЧС), в лесу нашли свалку из 37 трупов свиней, умерших от этой же вирусной болезни.