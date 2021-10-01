В Камышловском районе нашли свалку свиных туш, умерших от африканской чумы

Зараженные трупы животных уничтожили Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В Камышловском районе, где ранее установили санитарную зону из-за трех случаев африканской чумы свиней (АЧС), в лесу нашли свалку из 37 свиных туш, умерших от этой же вирусной болезни. Трупы зараженных животных сожгли.

- В рамках оперативного расследования при обходе угрожаемой зоны было обнаружена свалка свиных туш. Ветеринарными врачами взяты пробы патматериала, которые направлены для исследования в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию: диагноз АЧС (прим.ред - африканская чума свиней) установлен, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Сейчас для подтверждения диагноза пробы перенаправлены в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Владельца мертвых животных установят во время расследования Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Специалисты начали работу по отчуждению поголовья свиней и продукции свиноводства из очага и угрожаемой зоны в Камышловском районе. Это значит, что владельцам животных начали выдавать акты об их принудительном изъятии. Всех изъятых свиней уничтожат, так как они являются потенциально заболевшими.

Отметим, что три случая африканской чумы свиней, выявленных ранее, подтвердились в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Также подтвердилась информация о том, что свиньи заболели из-за использования в качестве корма для животных необезвреженных столовых отходов.

- В результате проведенной должностными лицами Управления работы с жителями села Калиновское установлена вероятная причина проникновения вируса - кормление животных отходами из столовых военных частей, - рассказали в Россельхознадзоре.

Карантин и ограничения, введенные в Камышловском районе 28 сентября, продолжают действовать. Департамент ветеринарии совместно с сотрудниками Управления Россельхознадзора провели комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, включая масштабную дезинфекцию, которая полностью уничтожает возбудителя вируса.

Владельцам животных начали выдавать акты об их принудительном изъятии и уничтожении Фото: пресс-служба Россельхознадзора

МЧС, сотрудники полиции, ветеринарные врачи и сотрудники Россельхознадзора проводят подворовой обход и учет животных в хозяйствах, которые вошли в санитарную зону. Также пресекается незаконный оборот свинины.

- 29 сентября проведена чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, по результатам которой выработана общая стратегия взаимодействия служб региона по недопущению распространения АЧС, - рассказали в Россельхознадзоре. - Кроме того, проведено оперативное совещание с представителями свердловских свинокомплексов на тему предотвращения распространения и заноса вируса АЧС.

Добавим, что человека, устроившего свалку зараженных туш животных будут устанавливать сотрудники полиции. По данным Россельхознадзора, в проведении расследования задействованы правоохранительные органы, сотрудники управления Россельхознадзора по Свердловской области и ветслужбы.