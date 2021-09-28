Санитарная зона установлена в Камышловском районе из-за случаев африканской чумы свиней

Три свиньи в подсобном хозяйстве умерли, предположительно, от африканской чумы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышловском районе Свердловской области в радиусе 20 километров вокруг одного из личных подсобных хозяйств установлена санитарно-защитная зона. Все дело в том, что на территории этого хозяйства умерли три свиньи, которые, по предварительным данным, заболели африканской чумой.

- После того, как 27 сентября в личном подсобном хозяйстве был выявлен падеж трех животных, пробы были исследованы в Свердловской областной ветеринарной лаборатории. Предварительно был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Однако результат требует обязательной верификации, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в Департаменте ветеринарии региона.

Сейчас в санитарно-защитной зоне введен пропускной режим. На месте работают специалисты Департамента ветеринарии. Они проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, включая масштабную дезинфекцию, которая полностью уничтожает возбудителя вируса.

- Комплекс мероприятий направлен на то, чтобы полностью обезопасить территорию. МЧС, сотрудники полиции и ветеринары проводят учет животных в хозяйствах, которые вошли в санитарную зону, - объяснили специалисты.

Вирус африканской чумы свиней не опасен для людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с тем в Департаменте ветеринарии региона отмечают, что о подтверждении случаев заражения свиней африканской чумой пока говорить преждевременно. Точные результаты исследований, которые проводят в Федеральном центре охраны здоровья животных во Владимире, должны поступить к вечеру 28 сентября.

Также специалисты успокоили свердловчан, заверив, что опасности распространения мяса заболевших животных нет, так как хозяйство его не реализовывало. Кроме того, ветеринарные врачи подчеркивают, что вирус африканской чумы свиней не опасен для людей.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали, что предварительный диагноз африканская чума у заболевших свиней в хозяйстве поставили в Областной ветеринарной лаборатории.

Отметим, что распространению возбудителя вируса африканской чумы способствует, в том числе использование в корм необезвреженных столовых отходов. Владелец заболевших свиней, по данным осведомленного источника «КП-Екатеринбург», кормил животных остатками пищи из столовой. Также по его информации, если диагноз подтвердится, не исключено, что в радиусе 20 километров от места заражения объявят режим ЧС.