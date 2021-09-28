В Калиновском поселении Свердловской области обнаружили африканскую чуму свиней

Пробы отправлены на подтверждение в Федеральный центр охраны здоровья животных для окончательного подтверждения диагноза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калиновском поселении Камышловского муниципального района Свердловской области обнаружили африканскую чуму свиней. Информацию об этом подтвердили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.

- Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно с должностными лицами Департамента ветеринарии Свердловской области организовало мероприятия в соответствии с регламентом, установленным Минсельхозом РФ. В личном подсобном хозяйстве Областная ветеринарная лаборатория выявила диагноз, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Россельхознадзора.

Сейчас пробы отправлены на подтверждение в Федеральный центр охраны здоровья животных для окончательного подтверждения диагноза.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, случай заражения африканской чумой зарегистрирован на одной из местных ферм, где разводят свиней. Владелец якобы кормил животных из столовой.

Также по данным нашего источника, если диагноз подтвердится, не исключено, что в радиусе 20 километров от поселения, включая Камышлов, объявят режим ЧС.

Отметим, что африканская чума свиней не опасная для людей.

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