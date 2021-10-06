В ближайшее время будет разработан план мероприятий по минимизации последствий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы под Камышловом. Постановление об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. Известно, что этот указ касается органов управления сил свердловской областной подсистемы.

- Отнести факт выявления африканской чумы свиней к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Провести оценку ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайной ситуации, - сообщается в указе, который опубликован на сайте регионального правительства.

В ближайшее время будет разработан план мероприятий по минимизации последствий чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на директора департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина.