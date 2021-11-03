В Свердловской области на берегу пруда нашли гранату

Боеприпас уничтожили специалисты. Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области в поселке Павда мужчина нашел на берегу пруда гранату. Об этом сообщает управление Росгвардии по региону.

- На место незамедлительно выехали сотрудники группы разминирования нижнетагильского ОМОН, - говорится в сообщении.

Находкой оказалась ручная осколочная граната со следами глубокой коррозии. Боеприпас был опасным для окружающих. Гранату уничтожили.

Ранее под Екатеринбургом сотрудник железной дороги нашел на путях гранату. На место выезжали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН. Выяснилось, что на дороге лежала ручную гранату с фрагментами запала и следами глубокой коррозии. После обнаружения находки ее с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили специалисты.

Также боеприпасы находили при обыске в квартире местного жителя в поселке Троицкий. Оказалось, что мужчина хранил осколочную гранату Ф-1 с запалом. Находка оказалось не опасной для окружающих. Учебную гранату передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейших следственных действий.

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