Под Екатеринбургом на железнодорожных путях нашли гранату

Фото: пресс-служба Росгвардии

Под Екатеринбургом сотрудник железной дороги нашел на путях гранату. На место выезжали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Свердловской области.

- Прибывшие на место специалисты группы разминирования идентифицировали находку как ручную гранату с фрагментами запала и следами глубокой коррозии, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

После этого с соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был уничтожен сотрудниками ведомства.

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