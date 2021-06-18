Под Екатеринбургом на железнодорожных путях нашли гранату

Фото: пресс-служба Росгвардии
Под Екатеринбургом сотрудник железной дороги нашел на путях гранату. На место выезжали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Свердловской области.
- Прибывшие на место специалисты группы разминирования идентифицировали находку как ручную гранату с фрагментами запала и следами глубокой коррозии, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.
После этого с соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был уничтожен сотрудниками ведомства.
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