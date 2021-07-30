В квартире свердловчанина во время обысков нашли гранату

Граната оказалась учебной Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
В квартире местного жителя в поселке Троицкий Талицкого района во время обысков нашли гранату. На место выезжали взрывотехники ОМОН Росгвардии.
- Специалисты Росгвардии обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними учебная осколочная граната Ф-1 с запалом, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.
Находка оказалось не опасной для окружающих. Учебную гранату передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейших следственных действий.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
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