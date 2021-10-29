На Уктусе на поверхности Исети разлилось масляное пятно

На масляное пятно пожаловались горожане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга начали жаловаться, что в микрорайоне Уктус на поверхности реки Исеть разлилось масляное пятно. В мэрии «КП Екатеринбург» сообщили, что в курсе ситуации.

В администрации города заявили, что уже написали в природоохранную прокуратуру.

Ранее, в июле 2021 года, в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом разлилась нефть. Это произошло из-за разгерметизации трех резервуаров, в которых хранилось топливо. Ущерб от ЧП составил больше 7,9 миллиона рублей.

Заявление о нарушениях природоохранного законодательства поступило от директора ООО «Агрокомплекс Горноуральский». Была проведена выездная проверка. Установить собственников емкостей не удалось. Прокуратура возложила на администрацию организовать работы по восстановлению земель, которые пострадали от разлива нефти.

Помимо этого, прокуратура потребовала дать уголовно-правовую оценку произошедшему. Ход доследствнной проверки ведомство держит на контроле.