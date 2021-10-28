Прокуратура обязала восстановить земли в поселке Горноуральский, где разлилась нефть

Нефть разлилась из-за того, что была нарушена целостность резервуара
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратура обязал администрацию Гоноуральского городского округа рекультивировать земли, где разлилась нефть. Об этом сообщает надзорное ведомство по Свердловской области.
- Ущерб составил свыше 7,9 миллиона рублей, - говорится в сообщении.
Заявление о нарушении нарушениях природоохранного законодательства поступило в конце июня 2021 года от директора ООО «Агрокомплекс Горноуральский». Была проведена выездная проверка. В ней участвовали и специалисты Россельхознадзора.
Специалисты установили, что нефть разлилась из-за того, что была нарушена целостность резервуара. Установить собственников емкостей не удалось, и прокуратура возложила на администрацию организовать работы по восстановлению земель, которые пострадали.
Суд удовлетворил требование прокурора. Исполнение решения и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Помимо этого, прокуратура потребовала дать уголовно-правовую оценку в связи с разливом нефти. Ход доследствнной проверки находятся на контроле прокуратуры.
Ранее, в июле 2021 года, в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом разлилась нефть. ЧП произошло из-за разгерметизации трех резервуаров, в которых хранилось топливо. Мазут вылился в лесном массиве.
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