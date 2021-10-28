Прокуратура обязала восстановить земли в поселке Горноуральский, где разлилась нефть

Нефть разлилась из-за того, что была нарушена целостность резервуара Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура обязал администрацию Гоноуральского городского округа рекультивировать земли, где разлилась нефть. Об этом сообщает надзорное ведомство по Свердловской области.

- Ущерб составил свыше 7,9 миллиона рублей, - говорится в сообщении.

Заявление о нарушении нарушениях природоохранного законодательства поступило в конце июня 2021 года от директора ООО «Агрокомплекс Горноуральский». Была проведена выездная проверка. В ней участвовали и специалисты Россельхознадзора.

Специалисты установили, что нефть разлилась из-за того, что была нарушена целостность резервуара. Установить собственников емкостей не удалось, и прокуратура возложила на администрацию организовать работы по восстановлению земель, которые пострадали.

Суд удовлетворил требование прокурора. Исполнение решения и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Помимо этого, прокуратура потребовала дать уголовно-правовую оценку в связи с разливом нефти. Ход доследствнной проверки находятся на контроле прокуратуры.

Ранее, в июле 2021 года, в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом разлилась нефть. ЧП произошло из-за разгерметизации трех резервуаров, в которых хранилось топливо. Мазут вылился в лесном массиве.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка