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Происшествия16 июля 2021 17:14

В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом разлилась нефть

ЧП произошло из-за разгерметизации трех резервуаров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба Роприродназора

Фото: пресс-служба Роприродназора

В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом произошел разлив нефтепродуктов. Известно, что ЧП произошло из-за разгерметизации трех резервуаров, в которых хранится топливо. Мазут вылился на почту лесного массива, выходящего за пределы бетонного ограждения. Об этом сообщил Росприроднадзор.

- В настоящее время Управлением устанавливается собственник земельного участка и собираются дополнительные сведения, далее будет принято решение о принятии мер в пределах установленных полномочий, - сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Также в ведомстве уточники, что авария попадает под административное правонарушение, а именно «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления».